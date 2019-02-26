Фотофакт. Лукашенко с младшим сыном смотрят хоккей на «Минск-Арене»

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26 февраля на «Минск-Арене» проходит матч между минским «Динамо» и сборной клубов Экстралиги. На матче присутствует президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Глава государства пришел на матч с младшим сыном Николаем. На вип-трибуне отец и сын Лукашенко сидят в компании трех девушек, одна из них — это бывшая гимнастка Ксения Санкович.

Минское «Динамо» под руководством Андрея Сидоренко и сборная клубов Экстралиги, которую тренирует Михаил Захаров, проведут серию игр до двух побед.

 
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Тэги: хоккей Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Ксения Санкович Андрей Сидоренко Михаил Захаров Город: Минск

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