В Витебске женщина украла из храма икону с приношениями

Витебские правоохранители ведут розыск неизвестной женщины, которая днем 16 февраля украла из «Храма Святого великомученика Георгия Победоносца» икону «Святой блаженной Ксении Петербуржской» с находящимися с нею приношениями.

По данным милиции причастная к хищению женщина попала видео.

Правоохранители просят всех, кто узнал на кадрах подозреваемую, позвонить по «102» и сообщить сведения о ней.

Милиция пообещала анонимность и вознаграждение.