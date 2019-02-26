В Витебске женщина украла из храма икону с приношениями

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Витебские правоохранители ведут розыск неизвестной женщины, которая днем 16 февраля украла из «Храма Святого великомученика Георгия Победоносца» икону «Святой блаженной Ксении Петербуржской» с находящимися с нею приношениями.

По данным милиции причастная к хищению женщина попала видео.

Правоохранители просят всех, кто узнал на кадрах подозреваемую, позвонить по «102» и сообщить сведения о ней.

Милиция пообещала анонимность и вознаграждение.
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Тэги: церковь кража религия икона Город: Витебск

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