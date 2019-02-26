В среду Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

В среду, 27 февраля, погоду на территории страны сформирует область повышенного атмосферного давления, образованная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в некоторых регионах выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь); слабый гололед. Днем существенных осадков не прогнозируется.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный.

Столбик термометра в течение суток покажет:

минимально ночью -5..+1°С;

максимально днем -1..+5°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.