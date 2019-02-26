В среду Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления
В среду, 27 февраля, погоду на территории страны сформирует область повышенного атмосферного давления, образованная во влажной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в некоторых регионах выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь); слабый гололед. Днем существенных осадков не прогнозируется.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный.
Столбик термометра в течение суток покажет:
- минимально ночью -5..+1°С;
- максимально днем -1..+5°С.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.