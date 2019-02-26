В столичных кафе и магазинах царит антисанитария

В минувшем году столичные санинспекторы провели мониторинг более 3 тыс. торговых точек (магазинов, рынков и объектов общепита) и выявили нарушения в 94% случаев проверок.

Лидерами по количеству нарушений является неудовлетворительное содержание помещений, торгового и технологического оборудования, инвентаря (18,6% обследованных объектов), а также несоблюдение условий хранения и реализация товаров без маркировки (16,4%).

Кроме этого, установлены случаи слабого контроля качества продукции (14,9%), неудовлетворительные условия хранения продуктов (13,5%), реализация продукции с истекшим сроком годности (11,9%).

За год было изъято из оборота продукции общим весом 14,3 тонны, штрафным санкциям подверглись 1177 должностных и юрлиц.