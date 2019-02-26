Денис Урбанович оштрафован на 1020 рублей за неподчинение милиции возле ресторана «Поедем поедим»

/ Общество
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Активист Денис Урбанович 26 февраля был оштрафован судом Минского района на 40 базовых величин (1020 рублей).

Его признали виновным по ст. 23.4 КоАП (Неподчинение требованиям сотрудников милиции), сообщают правозащитники. Инцидент произошел 23 февраля возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, где проходят акции против работы увеселительного заведения возле мест массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

Урбанович был задержан 25 февраля. Ночь он провел в изоляторе временного содержания Минского района.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: штрафы Куропаты Персона: Денис Урбанович Город: Минск

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