У бюджетников тоже упала зарплата

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В бюджетных организациях номинальная начисленная средняя заработная плата в январе 2019 года составила 755,2 рубля, что на 112,4 рубля, или на 13%, меньше, чем было в декабре 2018 года, сообщил Белстат.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним месяцем увеличилась на 7,2%, по сравнению с декабрем 2018 года уменьшилась на 13,8%.

В Беларуси падают не только зарплаты, но и пенсии

Для сравнения: номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе 2019 года составила 981,6 рубля, что на 133,7 рубля, или на 12%, меньше, чем в декабре 2018 года.

Согласно планам правительства, в 2019 году средняя заработная плата в Беларуси должна составить не менее 1.025 рублей. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней, то есть на уровне 820 рублей.
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Тэги: бюджетники зарплаты

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