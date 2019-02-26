Умер популярный советский актер Андрейс Жагарс

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В Риге в 60-летнем возрасте ушел из жизни актер, снявшийся в культовых советских фильмах «Долгая дорога в дюнах» и «Следопыт».

Кадр из фильма «Следопыт»

Будущий актер родился в сибирском Черногорске, куда дважды были депортированы его родители. Через год после рождения Андрейса семья вернулась в Латвию, и он вырос в Цесисе, на севере Видземе.

В кино он сыграл студента в картине «Твой сын» и сына Марты и Артура в сериале «Долгая дорога в дюнах», Пихлера в детективе «Матч состоится в любую погоду» и главную роль в вестерне «Следопыт», а также других героев в иных фильмах.

Как сообщается, Андрейс Жагарс в последнее время тяжело болел.
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Тэги: кино актер Персона: Андрейс Жагарс Город: Рига

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