Умер популярный советский актер Андрейс Жагарс

В Риге в 60-летнем возрасте ушел из жизни актер, снявшийся в культовых советских фильмах «Долгая дорога в дюнах» и «Следопыт».

Кадр из фильма «Следопыт»

Будущий актер родился в сибирском Черногорске, куда дважды были депортированы его родители. Через год после рождения Андрейса семья вернулась в Латвию, и он вырос в Цесисе, на севере Видземе.

В кино он сыграл студента в картине «Твой сын» и сына Марты и Артура в сериале «Долгая дорога в дюнах», Пихлера в детективе «Матч состоится в любую погоду» и главную роль в вестерне «Следопыт», а также других героев в иных фильмах.

Как сообщается, Андрейс Жагарс в последнее время тяжело болел.