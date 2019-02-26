Сборная «Экстралиги» на глазах Лукашенко победила «Динамо-Минск»
Состоялся первый матч серии до двух побед между минским «Динамо» и сборной «Экстралиги», основу которой составляют игроки столичной «Юности».
Встреча проходила под сводами «Минск-Арены» на глазах Александр Лукашенко, который вместе с младшим сыном Николаем посетил поединок.
«Зубры» оказались биты – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Заброшенными шайбами отметились:
0:1 — Кислый (19:10);
0:2 — Стефанович (22:33-бол.);
1:2 — Знахаренко (25:16);
2:2 — Лисовец (30:16);
2:3 — Антонов (36:49);
2:4 — А.Малявко (59:43-п.в.).
28 февраля команды переберутся в Чижовку под крышу домашней арены «Юности». Если после двух матчей счет будет 1:1, решающий поединок вновь пройдет на главном льду страны.