В Канаде забыли закрыть продуктовый, но посетители оставляли деньги на кассе
В магазине сети Food Basics в Кингстоне забыли запереть дверь на День семьи.
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Один из очевидцев, видя выходящего из магазина человека с двумя пакетами помидоров черри, уточнил у него, решил ли он забрать их себе просто так. Мужчина ответил, что оставил пять долларов на прилавке.
Тем не менее, очевидец решил все-таки вызвать правоохранителей. Чуть позднее полиция и менеджер установили, что в магазине ничего не было повреждено или украдено.