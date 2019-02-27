В Канаде забыли закрыть продуктовый, но посетители оставляли деньги на кассе

В магазине сети Food Basics в Кингстоне забыли запереть дверь на День семьи.

Магазин Food Basics на Barrack Street в Кингстоне. Фото: kingstonist.com

По сообщению Кingstonist.com , из-за того, что в магазине совершенно не было работников, а дверь оказалась открытой, люди спокойно могли заходить внутрь и делать там что угодно.

Один из очевидцев, видя выходящего из магазина человека с двумя пакетами помидоров черри, уточнил у него, решил ли он забрать их себе просто так. Мужчина ответил, что оставил пять долларов на прилавке.

Тем не менее, очевидец решил все-таки вызвать правоохранителей. Чуть позднее полиция и менеджер установили, что в магазине ничего не было повреждено или украдено.