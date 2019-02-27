Палата представителей США приняла резолюцию об отмене режима ЧП

Документ будет направлен на рассмотрение в сенат и, в случае одобрения, президенту.

Как сообщает The Hill , принятие резолюции одобрили 245 членов палаты, еще 182 выступили против.

Чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе с Мексикой готовился ввести Дональд Трамп. Строительство стены между двумя государствами — одно из главных предвыборных обещаний президента, но оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более 5 млрд долларов. Разногласия привели к частичному прекращению работы правительства.