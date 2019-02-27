Между пакистанскими и индийскими военными произошла перестрелка

Пакистанские военные открывали огонь в более чем 10 приграничных районах c применением огнестрельного оружия и минометов. По меньшей мере пятеро индийских военнослужащих были ранены. В ответ индийские войска также открыли огонь, разрушив пять пограничных постов пакистанской армии.

Перестрелки в спорном Кашмире начались вскоре после того, как в ночь на 26 февраля индийская авиация нанесла воздушные удары по крупнейшему лагерю боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории. Самолеты ВВС Индии сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, было убито до 300 боевиков, сообщает NDTV .

Причиной эскалации стал теракт 14 февраля в Кашмире, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате взрыва которого погибли 44 солдата индийской армии.

Территория Кашмира — предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.