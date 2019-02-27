Минчанина госпитализировали с ножевым ранением легкого

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В больницу доставили 40-летнего мужчину с ножевым колото-резанным проникающим ранением левой половины грудной клетки, ранением левого легкого и левосторонним гемопневмотораксом.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, телесные повреждения пострадавшему нанес его 35-летний приятель-уголовник. Знакомые употребляли спиртное в квартире, но поругались. Тогда фигурант взял нож и нанес удар собеседнику. Опомнившись, он сам вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
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Тэги: легкое ножевое ранение Город: Минск

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