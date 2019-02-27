Более полусотни гродненчан всю ночь искали трех школьниц

Ученицы второго и третьего классов средней школы № 39 не вернулись после занятий днем 26 февраля.

Фото: МВД

По сообщению МВД, родители обратились в милицию лишь поздно вечером, так как подружки нередко играли на улице после учебы. В поиске пропавших помогали жители города, в том числе около 50-ти водителей такси. Девочек нашли в 4 утра в подъезде жилого дома.

Школьницы гуляли в лесном массиве, на озере, обошли много подъездов. Чтобы ходить было легче, одна из девочек оставила свой рюкзак в лесу, другая — в подъезде. Когда стемнело, подружки решили переночевать в подъезде, так как не хотели без вещей возвращаться домой.