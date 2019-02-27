Беларусь опередила Германию, Россию и США по скорости мобильного интернета

По данным аналитического отчета OpenSignal, опубликовавшего мировой рейтинг развития технологии LTE в мире, возросший показатель средней скорости 4G в зависимости от нагрузки в течение дня вывел Беларусь на 19-ю позицию в мире с показателем 39,1 мбит/с.

OpenSignal анализирует работу сотовых сетей по всему миру и наглядно демонстрирует развитие LTE-инфраструктуры как в глобальном масштабе, так и для каждой страны по отдельности, сообщили в пресс-службе инфраструктурного оператора beCloud.

Беларусь делит 19-ую строчку рейтинга с Ирландией и опережает такие страны, как ОАЭ, Япония, Россия, США, Германия, Израиль, Польша, Украина и другие. Но уступает Южной Корее, Сингапуру, Норвегии, Канаде, Франции и Швеции.

«Когда технология только появилась в 2015 году, пользователей в сети было порядка пятидесяти тысяч, сегодня — два миллиона, то есть за четыре года спрос вырос в 40 раз. Вырос и объем потребляемого трафика, ежемесячно мы фиксируем новые рекорды. Во многом рост потребления 4G-трафика происходит и за счет появления технологии в новых регионах», — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.