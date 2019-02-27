В Беларуси на два дня объявлено штормовое предупреждение

Ближайшие два дня Беларусь будет штормить. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, в четверг во второй половине дня по западу страны и в пятницу (во многих регионах) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: