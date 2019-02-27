В Беларуси на два дня объявлено штормовое предупреждение
Ближайшие два дня Беларусь будет штормить. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, в четверг во второй половине дня по западу страны и в пятницу (во многих регионах) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).