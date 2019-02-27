У власти нет денег на восстановление Минского замчища

Пока не планируется восстановление Минского замчища, сообщила 27 февраля на пресс-конференции начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская.

«Мы планировали начало строительных работ перед чемпионатом мира по хоккею в 2014 году. Но это мероприятие помешало нам, а теперь просто не выделяется финансовых средств, потому что работы там по объему значительные, требуется много средств. Пока город не может себе позволить», — сказала она.

Смольская сообщила, что в 2019 году к Европейским играм проводится работа на многих улицах города по приведению в порядок домов и комплексов, в том числе отнесенных к историко-культурному наследию.

Среди них мемориальный комплекс «Тростенец», захоронения узников концлагеря в Дроздах, мемориальный комплекс в Масюковщине, помещения в зданиях на площади Свободы, улицах Интернациональная, Раковская, квартал в Раковском предместье, Лошицкий парк, кинотеатр «Победа», парк им. Я.Купалы, мозаичные панно на жилых домах напротив Национальной библиотеки.

По словам представителя Мингорисполкома, в столице более 600 объектов, отнесенных к историко-культурному наследию. На реставрацию 53 объектов в 2018 году было выделено 44,5 млн рублей.

Минское замчище — детинец, или укрепленный центр, раннего города, на основе которого появился современный Минск. Замок и поселение вокруг него возникли во второй половине XI века на двухметровом возвышении среди низинной местности у рек Свислочь и Немига. Был обнесен песчано-гравийным валом высотой 8-10 метров с деревянными стенами. Ворота замчища находились с южной стороны. Минский замок просуществовал до XVII века, был разрушен пожаром.

Замчище располагалось на территории современных площади 8 Марта и участка проспекта Победителей, включая Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов, магазин «Алеся» и ближайшие к нему жилые дома.