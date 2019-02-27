Трамп назвал Ким Чен Ына другом и великим лидером

Во Вьетнаме начался второй саммит на уровне США-КНДР. Оба лидера – Дональд Трамп и Ким Чен Ын – обещают прогресс по целому ряду вопросов.

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Накануне встречи, которая проходит во Вьетнаме, президент США написал в своем Твиттере: «Вьетнам процветает, как мало кто на земле. Северная Корея будет такой же и очень быстро, если она проведет денуклеаризацию».

Он также считает, что перед его «другом Ким Чен Ыном открывается удивительный потенциал, огромные возможности, как почти ни у кого другого в истории».

Сегодня на встрече с северокорейским коллегой Трамп подчеркнул, что считает за честь находиться вместе Кимом в Ханое: «Я думаю, что у вас будет отличное будущее с вашей страной, Вы — великий лидер».

В четверг лидеры двух стран проведут несколько раундов переговоров, сообщил Белый дом. Место проведения этих встреч объявлено не было.

В Сингапуре Трамп и Ким пообещали добиваться денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове.