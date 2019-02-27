В 2019 году зарплаты бюджетникам повысят дважды

Повышение заработных плат работникам бюджетного сектора экономики в 2019 году планируется провести дважды: в мае и сентябре.

«Планируется два этапа повышения: май — в пределах предусмотренных в бюджете средств, и сентябрь — необходимо изыскать дополнительно около 200 млн рублей», — сообщил министр финансов Максим Ермолович 27 февраля на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Задача обеспечить оплату труда бюджетников на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе текущего года, отметил Ермолович. Такая задача стоит и в 2019 году.

Средняя зарплата в январе составила 982 рубля, в бюджетных организациях — 755,2 рубля.