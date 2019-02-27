Врачу-эндоскописту из 9-й минской горбольницы за взятку дали два с половиной года колонии
Вынесен еще один приговор по так называемому делу о коррупции в системе Минздрава.
Еще 4 февраля суд Фрунзенского района приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска Андрея Савченко.
Савченко признан виновным по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Следствие вменяло ему взятку в 3000 рублей. Обвиняемый этот факт признал, раскаялся и возместил ущерб.
Как сообщает
Приговор не вступил в законную силу, в марте будет рассмотрена апелляционная жалоба.