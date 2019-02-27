Врачу-эндоскописту из 9-й минской горбольницы за взятку дали два с половиной года колонии

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Вынесен еще один приговор по так называемому делу о коррупции в системе Минздрава.

Еще 4 февраля суд Фрунзенского района приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска Андрея Савченко.

Савченко признан виновным по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Следствие вменяло ему взятку в 3000 рублей. Обвиняемый этот факт признал, раскаялся и возместил ущерб.

Как сообщает TUT.by, прокурор запросил для врача два с половиной года ограничения свободы без конфискации имущества. Но суд вынес более строгий приговор. Медика задержали прямо в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу, в марте будет рассмотрена апелляционная жалоба.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: суд по делу Минздрава эндоскопия Персона: Андрей Савченко Город: Минск

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