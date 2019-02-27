Несут ли военные учения «Щит Союза-2019» угрозу третьим странам

Военные учения «Щит Союза-2019», которые Россия и Беларусь планируют провести осенью, носят плановый и исключительно оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 февраля на заседании коллегии министерства в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы Кремля

По его словам, учения не направлены против третьих стран. Подготовка к ним, подчеркнул Шойгу, перешла в активную фазу.

«Подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Белоруссии, — отметила пресс-служба. — Для их успешного проведения спланировано 3079 мероприятий оперативной и боевой подготовки».

В целом, заявил российский министр, международная обстановка характеризуется «обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России».

«При этом США стремятся удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу», — заявил Шойгу.

Учения «Щит Союза-2019» пройдут в сентябре-октябре на территории России.