Минчанину прислали из Китая почтой психотроп под видом чая

Сотрудники Минской региональной таможни выявили факт перемещения в международном почтовом отправлении опасного психотропного вещества в крупном размере.

Посылка следовала из Китая в адрес 34-летнего минчанина. В таможенной декларации отправитель заявил о перемещении чая.

Две находящиеся в почтовом отправлении прозрачные упаковки с сухой растительной массой зелено-желтого цвета общим весом около 500 граммов таможенники направили на экспертизу.

Эксперты установили, что это трава эфедры — особо опасное психотропное вещество растительного происхождения, не используемое в медицинских целях. Для данного вещества крупным размером признается количество общей массой более 30 граммов.

Минской региональной таможней возбуждено дело по ч. 2 ст. 328-1 УК. Материалы переданы в управление Следственного комитета по Минску.