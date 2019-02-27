На реставрацию замков, усадеб и часовен из фонда президента будет выделено 2,3 млн рублей

/ Культура
Просмотров: 80

Из фонда президента по поддержке культуры и искусства будет выделено более 2,3 млн рублей на реставрацию и восстановление объектов историко-культурного наследия.

В частности, планируется выделить средства на:

  • консервацию с фрагментарной реставрацией руин бывшего замка Сапеги в Гольшанах Ошмянского района Гродненской области (800 тыс. рублей),
  • реставрацию часовни-захоронения XIX века в Гомельском парке культуры и отдыха (400 тыс.),
  • реставрацию отслоившихся фресок Спасо-Преображенской церкви в Полоцке Витебской области (28,4 тыс.),
  • обновление усадебного дома Наполеона Орды в селе Вороцевичи Ивановского района Брестской области (860 тыс.),
  • консервацию костела в составе бывшей коллегии иезуитов в Мстиславле Могилевской области (234,3 тыс. рублей).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: памятники архитектуры реставрация памятников

Другие материалы на эту тему:

«Ложные инвестиции Минска». Наследие столицы под угрозой

«Ложные инвестиции Минска». Наследие столицы под угрозой

Топ-10 исторических зданий, которые Беларусь потеряла

Топ-10 исторических зданий, которые Беларусь потеряла

Новую Беларусь строят по принципу «до основания, а затем…»

Новую Беларусь строят по принципу «до основания, а затем…»

Об исторической ценности здания вспоминают, когда уже работает экскаватор

Об исторической ценности здания вспоминают, когда уже работает экскаватор