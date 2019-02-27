На реставрацию замков, усадеб и часовен из фонда президента будет выделено 2,3 млн рублей
Из фонда президента по поддержке культуры и искусства будет выделено более 2,3 млн рублей на реставрацию и восстановление объектов историко-культурного наследия.
В частности, планируется выделить средства на:
- консервацию с фрагментарной реставрацией руин бывшего замка Сапеги в Гольшанах Ошмянского района Гродненской области (800 тыс. рублей),
- реставрацию часовни-захоронения XIX века в Гомельском парке культуры и отдыха (400 тыс.),
- реставрацию отслоившихся фресок Спасо-Преображенской церкви в Полоцке Витебской области (28,4 тыс.),
- обновление усадебного дома Наполеона Орды в селе Вороцевичи Ивановского района Брестской области (860 тыс.),
- консервацию костела в составе бывшей коллегии иезуитов в Мстиславле Могилевской области (234,3 тыс. рублей).