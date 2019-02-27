Брестский райисполком не разрешил еще три демонстрации против аккумуляторного завода

Брестский райисполком запретил проведение трех демонстраций против аккумуляторного завода. Демонстрации «Заводу тут не место» планировались по одной 2-4 марта рядом со строящимся предприятием.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, райисполком мотивировал запрет акций тем, что Брестский РОВД и другие органы местной власти считают проведение демонстраций в данном месте нецелесообразным.

«Запреты надуманные. Организаторы акций рассматривают целесообразность их проведения, а не милиция или какие-либо иные органы власти. Брестский райисполком в данном случае явно выходит за пределы своих полномочий», — заявил Кисляк.

С января 2018 года активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 64 митингов, 12 пикетов и 13 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию — 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца» собрал около двух тысяч человек.