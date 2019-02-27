Зеленский достиг полного понимания с представителем Госдепа США

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Команда Владимира Зеленского, который является лидером президентской гонки, на своей странице в социальной сети сообщила о встрече своего кандидата со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Фото со страницы команды Владимира Зеленского в соцсети

«Курт – отличный дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной», – отмечается в сообщении.

По мнению команды, стороны достигли полного понимания по всему кругу обсужденных вопросов.

Согласно последним социологическим исследованиям, Зеленский возглавляет президентскую гонку, обгоняя действующего главу государства Петра Порошенко и лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Последняя вчера в очередной раз жестко атаковала лидера государства, заявив, что ее команда начинает сбор подписей за импичмент президента.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Курт Волкер

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