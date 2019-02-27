Румас лично поздравил нового премьер-министра Казахстана

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Сергея Румаса с его казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

«Руководитель белорусского правительства поздравил своего коллегу с назначением на должность и пожелал успехов в работе», — сообщила пресс-служба Совмина.

В ходе разговора «состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-казахстанских отношений». Подробности не приводятся.

53-летний Мамин был назначен главой правительства Казахстана 25 февраля. С сентября 2016 года занимал должность первого вице-премьера.