32-летняя девушка зарезала сестру

Семейная трагедия произошла вечером 23 февраля в одном из домов микрорайона № 3 Жлобина.

В милицию т медиков «скорой» поступил сигнал о женщине с ножевыми ранениями.

В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сестрами вспыхнул скандал. Одна из них схватилась за нож и несколько раз ударила оппонентку.

От полученных ранений 38-летняя женщина скончалась. Милиция взяла под стражу нападавшую. В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство), санкции кторой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.