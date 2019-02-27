32-летняя девушка зарезала сестру

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Семейная трагедия произошла вечером 23 февраля в одном из домов микрорайона № 3 Жлобина.

В милицию т медиков «скорой» поступил сигнал о женщине с ножевыми ранениями.

В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сестрами вспыхнул скандал. Одна из них схватилась за нож и несколько раз ударила оппонентку.

От полученных ранений 38-летняя женщина скончалась. Милиция взяла под стражу нападавшую. В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство), санкции кторой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
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Тэги: пьянство убийство поножовщина Город: Жлобин

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