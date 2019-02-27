Украина не будет участвовать в «Евровидении-2019»

Украина не отправит на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» своего представителя.

Как сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), победительница национального отбора MARUV отказалась заключить договор для представления страны на песенном конкурсе.

После этого телекомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим 2-е и 3-е места на нацотборе — группам Freedom Jazz и Kazka, которые также отказались от участия в «Евровидении-2019».

Как напоминает 112.ua , победительницу отбора MARUV обвинили в том, что она гастролирует в России. НОТУ и певица попытались договориться по условиям контракта, но не смогли достичь согласия. В итоге MARUV отказалась представлять Украину в Тель-Авиве.

Следом за ней также поступили коллектив Freedom Jazz, сославшись на занятость, и группа Kazka, которая заявила, что не намерена участвовать в «Евровидении» любой ценой.

«Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). В конкурсе должны принять участие 42 страны. Шесть из них сразу классифицированы в финал — страна-хозяйка Израиль, а также государства-основатели Европейского вещательного союза: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Остальные 36 государств жеребьевкой были разделены на два полуфинала — 14 и 16 мая. В финал, который состоится 18 мая, выйдут по десять стран из каждого полуфинала.

В первом полуфинале помимо Беларуси выступят Словения, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия и Греция. Представитель Украины также должен был выступать в первом полуфинале.

В во втором полуфинале выступят представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.