Отказ от смертной казни не создаст Лукашенко проблем на выборах

Отказ от применения смертной казни должен быть решением властей Беларуси. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БелаПАН исполнительный директор базирующейся во Франции международной неправительственной организации «Вместе против смертной казни» (ECPM) Рафаэль Шёнюй-Азан (Raphaёl Chenuil-Hazan).

27 февраля глава ECPM, созданной в 2000 году, выступил с речью в Европейском парламенте на официальной церемонии открытия 7-го всемирного конгресса против смертной казни, который эта аболиционистская организация проводит 26 февраля — 1 марта в Брюсселе (Бельгия). После выступления он поделился своим видением ситуации с высшей мерой наказания в Беларуси.

По словам Шёнюй-Азана, референдум 1996 года, один из вопросов которого касался применения смертной казни, во-первых, «проводился очень давно», а, во-вторых, «едва ли отражает реальное общественное мнение».

«Очень сложно получить реальную картину общественного мнения, когда вы просто спрашиваете у людей, за они или против применения смертной казни, — подчеркнул он. — В этом случае у людей возникает конфликт между эмоциями и реальностью. Первой мыслью, навеянной чувствами, может быть: «Да, тот, кто убивает, сам заслуживает смерти».

Но, если углубиться в этот вопрос, картина общественного мнения меняется. И вы сами тому пример: три или четыре года назад у вас проводили опрос по проблеме смертной казни. Опрос показал, что число сторонников смертной казни уменьшалось, когда им рассказывали больше об этой мере наказания и реальных проблемах, связанных с ней. В итоге соотношение сторонников и противников было примерно 50 на 50 процентов».

«Поэтому я считаю, что именно власти, правительства, политические лидеры должны заявить: «Нет, мы больше не будем применять смертную казнь». Они должны понимать, что отказ от смертной казни не создаст им проблем на выборах. Граждане не голосуют против инициатора отмены этого наказания, они голосуют за совершенствование системы правосудия», — убежден Шёнюй-Азан.

Исполнительный директор ECPM уверен, что если сейчас белорусские власти используют вопрос смертной казни в качестве предмета для дискуссии с Евросоюзом, то отказ от предубеждений о необходимости этого наказания может дать им «гораздо больше возможностей для обсуждения с ЕС многих других важных вопросов».

По словам собеседника, отказ от смертной казни является для Беларуси возможностью «сесть за один стол со странами Европы, стать для них партнером и другом».

«Вы единственная страна в Европе, которая применяет смертную казнь. Пора задать вопрос, почему так. Вы какие-то другие, у вас уникальное правосудие? Нет. Преступность в вашей стране какая-то особенная? Нет. Так вот, помня о том, что смертная казнь — это абсолютная дискриминация и несправедливость, задумайтесь, почему ваша система правосудия должна быть несправедливой и дискриминационной в социальном, политическом плане и так далее», — подытожил Шёнюй-Азан.

7-й всемирный конгресс против смертной казни собрал в Брюсселе более тысячи человек из 140 стран. В их числе общественные активисты, выступающие против смертной казни, родственники приговоренных к смерти и казненных людей, политики, журналисты.

Беларусь прислала на конгресс официальную делегацию, в составе которой председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания Андрей Наумович. Белорусское гражданское общество в Брюсселе представляют заместитель председателя ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович и координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда.

За последние 20 лет в Беларуси — единственном в Европе государстве, где продолжают применять смертную казнь, — было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся два человека, Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.