Открытый Лукашенко стадион «Динамо» не стал одним из лучших в мире – в топ-10 попали сразу четыре российские арены

Авторитетный сайт StadiumDB.com в очередной раз определяет «Стадион года». На престижный титул претендовал и недавно открытый лично Александром Лукашенко минский стадион «Динамо».

Увы, главная спортивная арены страны не попала в топ-10 лучших спортивных сооружений мира.

В финал отобрались сразу четыре российские арены, а также по две венгерских и китайских, по одной из Турции и Австралии:

Bursa Büyükşehir Stadyumu (Bursa, Turkey);

DVTK Stadion (Miskolc, Hungary);

MOL Arena Sóstó (Székesfehérvár, Hungary);

Mordovia Arena (Saransk, Russia);

Optus Stadium (Perth, Australia);

Rostov Arena (Rostov-on-Don, Russia);

Samara Arena (Samara, Russia);

Suzhou OSC Stadium (Suzhou, China);

Volgograd Arena (Volgograd, Russia);

Zaozhuang Stadium (Zaozhuang, China).

Напомним, в июне, открывая «Динамо», Александр Лукашенко заявил, что «всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты».

Он подчеркнул, что были использованы передовые технологии, а также сохранена историческая основа, при этом сделали его «современным и высокотехнологичным».

«Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира», - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что УЕФА присвоил обновленному минскому стадиону «Динамо» максимальную, 4-ю, категорию в соответствии с регламентом по инфраструктуре стадионов.

Фото пресс-службы президента