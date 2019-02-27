Открытый Лукашенко стадион «Динамо» не стал одним из лучших в мире – в топ-10 попали сразу четыре российские арены
Авторитетный сайт StadiumDB.com в очередной раз определяет «Стадион года». На престижный титул претендовал и недавно открытый лично Александром Лукашенко минский стадион «Динамо».
Увы, главная спортивная арены страны не попала в топ-10 лучших спортивных сооружений мира.
В финал отобрались сразу четыре российские арены, а также по две венгерских и китайских, по одной из Турции и Австралии:
- Bursa Büyükşehir Stadyumu (Bursa, Turkey);
- DVTK Stadion (Miskolc, Hungary);
- MOL Arena Sóstó (Székesfehérvár, Hungary);
- Mordovia Arena (Saransk, Russia);
- Optus Stadium (Perth, Australia);
- Rostov Arena (Rostov-on-Don, Russia);
- Samara Arena (Samara, Russia);
- Suzhou OSC Stadium (Suzhou, China);
- Volgograd Arena (Volgograd, Russia);
- Zaozhuang Stadium (Zaozhuang, China).
Напомним, в июне, открывая «Динамо», Александр Лукашенко заявил, что «всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты».
Он подчеркнул, что были использованы передовые технологии, а также сохранена историческая основа, при этом сделали его «современным и высокотехнологичным».
«Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира», - подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что УЕФА присвоил обновленному минскому стадиону «Динамо» максимальную, 4-ю, категорию в соответствии с регламентом по инфраструктуре стадионов.
Фото пресс-службы президента