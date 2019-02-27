Открытый Лукашенко стадион «Динамо» не стал одним из лучших в мире – в топ-10 попали сразу четыре российские арены

/ Спорт
Просмотров: 716

Авторитетный сайт StadiumDB.com в очередной раз определяет «Стадион года». На престижный титул претендовал и недавно открытый лично Александром Лукашенко минский стадион «Динамо».

Увы, главная спортивная арены страны не попала в топ-10 лучших спортивных сооружений мира.

В финал отобрались сразу четыре российские арены, а также по две венгерских и китайских, по одной из Турции и Австралии:

  • Bursa Büyükşehir Stadyumu (Bursa, Turkey);
  • DVTK Stadion (Miskolc, Hungary);
  • MOL Arena Sóstó (Székesfehérvár, Hungary);
  • Mordovia Arena (Saransk, Russia);
  • Optus Stadium (Perth, Australia);
  • Rostov Arena (Rostov-on-Don, Russia);
  • Samara Arena (Samara, Russia);
  • Suzhou OSC Stadium (Suzhou, China);
  • Volgograd Arena (Volgograd, Russia);
  • Zaozhuang Stadium (Zaozhuang, China).

Напомним, в июне, открывая «Динамо», Александр Лукашенко заявил, что «всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты».

Почему зрителей на «Динамо» будет заливать дождь? Так решили минские власти

Он подчеркнул, что были использованы передовые технологии, а также сохранена историческая основа, при этом сделали его «современным и высокотехнологичным».

«Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира», - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что УЕФА присвоил обновленному минскому стадиону «Динамо» максимальную, 4-ю, категорию в соответствии с регламентом по инфраструктуре стадионов.

 

Фото пресс-службы президента
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стадион Динамо

Другие материалы на эту тему:

«Стадион не простаивает». Как отбивают миллионы, вложенные в «Динамо»

«Стадион не простаивает». Как отбивают миллионы, вложенные в «Динамо»

«Там вода не туда уходит». Почему затопило стадион «Динамо»

«Там вода не туда уходит». Почему затопило стадион «Динамо»

Первый матч на «Динамо». Насильно не гонят, но билеты предлагают настойчиво

Первый матч на «Динамо». Насильно не гонят, но билеты предлагают настойчиво

15 поликлиник, 20 школ… Что могли построить вместо «Динамо»

15 поликлиник, 20 школ… Что могли построить вместо «Динамо»