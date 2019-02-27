Весна все ближе: в четверг воздух прогреется до +9°С

/ Общество
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В последний день февраля весна попытается заявить свои права – время пришло. Погоду, по прогнозам синоптиков, на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, которые будут смещаться с северо-запада Европы.

Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории выпадут осадки (в основном мокрый снег и дождь). Ночью и утром по востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, северо-западный порывистый, во второй половине дня по западу республики сильный порывистый. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +3°С. Днем воздух прогреется до +7°С (по юго-западу – до +9°С).

Атмосферное давление будет падать.
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Тэги: погода

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