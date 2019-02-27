Порошенко пообещал рост за два года числа IT-специалистов до 200 тыс.

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует рост доли IT-сектора в ВВП Украины за два года с 4% до 6,8% и увеличение числа IT-специалистов до 200 тысяч человек.

Фото пресс-службы президента Украины

Как сообщил глава государства 26 февраля на встрече с айтишниками в Киеве, IT-отрасль является приоритетной, обеспечивающей конкурентные преимущества Украины в мире, пишет УНИАН .

«В 2016 году в Украине было 100 тысяч специалистов в IT-секторе, которые обеспечивали создание мощного среднего класса, стоящего за демократией, свободой, обеспечивающего экономический рост. В начале 2019 года уже есть 161 тысяча специалистов. Через два года, если эффективное взаимодействие и сотрудничество между государством и специалистами IT-сектора сохранится, будет 200 тыс. Уже сейчас создается 4% ВВП. Через два года есть все основания полагать, что это будет 6,8% ВВП», - заявил глава государства.