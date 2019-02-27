Лукашенко считает, что белорусы глубоко скорбят по поводу гибели людей при крушении поезда в Каире

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших в результате крушения поезда на железнодорожном вокзале в Каире.

«Глава государства отметил, что известие о трагической гибели людей и большом количестве раненых глубокой болью и скорбью отозвалось в белорусском обществе», — сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко «передал слова поддержки и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим».

По сообщениям с места события, поезд сошел с рельсов, врезался в платформу с людьми и взорвался. Погибло более 20 человек.