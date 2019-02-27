Судьба Павла Северинца, задержанного 26 февраля, до сих пор неизвестна

До сих пор неизвестна судьба задержанного 26 февраля сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Политик был задержан 26 февраля возле дома, где проживает. Он планировал принять участие в акции солидарности с политзаключенными, которая прошла вечером на Октябрьской площади Минска.

Акцию Северинец анонсировал в «Фейсбуке».

«Последние события — перевод на тюремный режим Святослава Барановича, изоляторы для Михаила Жемчужного, давление на других — свидетельствуют о том, что их прессуют. Если Лукашенко хочет проводить в Беларуси Европейские игры — пусть освобождает политзаключенных», — написал политик на своей странице в соцсети.

Как сообщила в тот же вечер супруга Северинца Ольга, он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина. Ожидалось, что 27 февраля суд Фрунзенского района рассмотрит его административное дело.

«Сегодня целый день друзья и журналисты отстояли в суде, но Пашу так и не привезли, — написала Ольга Северинец. — Утром сказали, что по правилам по административному делу задержанных могут держать 72 часа — это что-то новенькое! — значит, есть вариант, что суд или завтра, или в пятницу. С другой стороны, сказали, что можно принести передачу, значит, есть и вариант, что его уже где-то тихонько осудили и дали сутки».