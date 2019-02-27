Судьба Павла Северинца, задержанного 26 февраля, до сих пор неизвестна

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До сих пор неизвестна судьба задержанного 26 февраля сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Политик был задержан 26 февраля возле дома, где проживает. Он планировал принять участие в акции солидарности с политзаключенными, которая прошла вечером на Октябрьской площади Минска.

Акцию Северинец анонсировал в «Фейсбуке».

В Минске перед акцией солидарности с политзаключенными задержаны несколько активистов

«Последние события — перевод на тюремный режим Святослава Барановича, изоляторы для Михаила Жемчужного, давление на других — свидетельствуют о том, что их прессуют. Если Лукашенко хочет проводить в Беларуси Европейские игры — пусть освобождает политзаключенных», — написал политик на своей странице в соцсети.

Как сообщила в тот же вечер супруга Северинца Ольга, он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина. Ожидалось, что 27 февраля суд Фрунзенского района рассмотрит его административное дело.

 «Сегодня целый день друзья и журналисты отстояли в суде, но Пашу так и не привезли, — написала Ольга Северинец. — Утром сказали, что по правилам по административному делу задержанных могут держать 72 часа — это что-то новенькое! — значит, есть вариант, что суд или завтра, или в пятницу. С другой стороны, сказали, что можно принести передачу, значит, есть и вариант, что его уже где-то тихонько осудили и дали сутки».
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Тэги: задержание акция солидарности Персона: Павел Северинец Город: Минск

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