Румас: Беларусь готовится провести ЧМ-2021 по хоккею на самом высоком уровне

Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который в 2021 году примут Беларусь и Латвия, должен пройти на высоком уровне, заявил премьер-министр Сергей Румас на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению турнира.

«У нас уже есть опыт проведения мирового первенства, — напомнил Румас, которого цитирует пресс-служба правительства. — Чемпионат мира по хоккею в 2014 году был признан Международной федерацией хоккея одним из лучших в истории и побил рекорды посещаемости. В 2021 году мы проводим чемпионат по хоккею с шайбой совместно с Латвийской Республикой. Уровень готовности страны к его проведению достаточно высок: имеются ледовые арены, в столице построено достаточное количество гостиниц и объектов общественного питания. Тем не менее мы должны сделать все необходимое, чтобы этот чемпионат стал лучше и успешнее предыдущего. Планку не снижаем».

Председатель Федерации хоккея — заместитель председателя оргкомитета Геннадий Савилов отметил, что подготовка к ЧМ началась два года назад.

«Уже сформирована дирекция чемпионата, оргкомитет, подписан трехсторонний договор с Международной федерацией хоккея, двусторонний договор с Латвией, на выходе бизнес-план по подготовке и проведению турнира. Многое сделано, и самое главное, что есть понимание, что мы будем делать дальше», — заявил Савилов.

ЧМ пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая 2021 года. В нем примут участие 16 команд. В Минске состоятся игры одной группы (8 команд), а также два четвертьфинальных и два полуфинальных матча, матч за третье место и финал (всего 34 игры).

Белорусская команда вылетела из элиты и в 2019 году сыграет в дивизионе 1A. Этот турнир пройдет в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы. ЧМ в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.

Ранее Naviny.by писали, что за совместную заявку Минска и Риги на проходившем в мае в Кельне конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, заявку Финляндии поддержали 52 делегата конгресса.