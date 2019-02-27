Белорусским ИПэшникам пообещали гарантии

Гарантийный фонд для предпринимателей появится в ближайшие месяцы, сообщил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Павел Горбач, выступая 27 февраля на заседании Совета по развитию предпринимательства.

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«Нами проведена вся подготовительная работа, и она завершена. Мы планируем, что гарантийный фонд заработает в ближайшие месяцы. Вопросы технического характера отработаны, нормативная база прошла экспертизу в Минфине и Нацбанке. Сформирована профессиональная команда, которая готова приступить к работе», — сообщил Горбач.

Он пояснил, что работа гарантийного фонда предполагает выдачу поручительств предпринимателям по проектам, если у субъекта предпринимательства недостаточно обеспечения для получения банковского кредита.

«На сегодняшний день, исходя из параметров нашего фонда и с учетом пожеланий банков, мы определили, что размер поручительства будет до 120 тыс. рублей. Ставка планируется 1,25% годовых. Поручительством будет покрываться до 60% основного долга по кредитному договору», — пояснил гендиректор фонда.

Он отметил, что преимуществами нового механизма являются более эффективное использование денежных средств (выделяемых на поддержку предпринимательства) и гораздо больший охват предпринимателей с учетом того, что в этот процесс будет вовлечена вся банковская система.