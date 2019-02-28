Туркменистан не разрешает белорусам вывезти технику на семь миллионов долларов

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Имущество «Белгорхимпрома» находится в режиме временного ввоза и подлежит вывозу по завершении строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината, но с момента его ввода в эксплуатацию прошло уже почти два года.

Местные власти не разрешают белорусам вывезти технику, ссылаясь на неисполнение «Белгорхимпромом» обязательств по контракту, сообщает habartm.org.

Фото: habartm.org

ГОК в местечке Гарлык строился с июня 2009 года и был торжественно открыт 31 марта 2017-го президентами Туркменистана и Беларуси. Общая стоимость объекта была оценена в миллиард долларов. Процесс шел непросто. Власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты. Госконцерн «Туркменхимия» задолжал белорусскому генподрядчику более 150 млн долларов.

В декабре 2018 года фактическая мощность нового производства калийных удобрений в Туркменистане составила 32 тысячи тонн. Это около 2,3% от проектной мощности комбината в 1,4 млн тонн.
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Тэги: Гарлыкский ГОК Беларусь-Туркменистан новости Туркменистана Город: Гарлык

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