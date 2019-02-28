Росконтроль похвалил сметану из Бреста

/ Общество
Просмотров: 876

В России проверили местные марки «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода», а также «Брест-Литовск» из Беларуси.

Росконтроль рекомендовал к покупке сметану «Брест-Литовск», «Благоду» и «Бежин луг», сообщает Lenta.ru

Наиболее распространенными нарушениями стали замена более дорогих молочных жиров на растительные и использование стабилизаторов. Худшие оценки получили сметаны «Ростагроэкспорт» и «Киржачского молочного завода».

Продукцию протестировали по 50 параметрам безопасности: на антибиотики, бактерии, дрожжи, плесень, консерванты и т.д.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Росконтроль Савушкин продукт сметана белорусская молочка Беларусь-Россия

Другие материалы на эту тему:

Путин пока не планирует атаковать на «белорусском фронте»?

Путин пока не планирует атаковать на «белорусском фронте»?

Белорусские сыры и йогурты назвали лучшими на рынке в России

Белорусские сыры и йогурты назвали лучшими на рынке в России

У прокремлевского кандидата на выборах в Беларуси не будет и шанса

У прокремлевского кандидата на выборах в Беларуси не будет и шанса

Путин отрезал Лукашенко западный вектор

Путин отрезал Лукашенко западный вектор