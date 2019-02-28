Росконтроль похвалил сметану из Бреста

В России проверили местные марки «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода», а также «Брест-Литовск» из Беларуси.

Росконтроль рекомендовал к покупке сметану «Брест-Литовск», «Благоду» и «Бежин луг», сообщает Lenta.ru .

Наиболее распространенными нарушениями стали замена более дорогих молочных жиров на растительные и использование стабилизаторов. Худшие оценки получили сметаны «Ростагроэкспорт» и «Киржачского молочного завода».

Продукцию протестировали по 50 параметрам безопасности: на антибиотики, бактерии, дрожжи, плесень, консерванты и т.д.