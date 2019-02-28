В больнице скончался выпавший с девятого этажа школьник

Алёна ГЕРМАНОВІЧ / / Происшествия
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Вечером 27 февраля в Добрушской районной больнице скончался 15-летний подросток, который 22 февраля выпал из окна многоквартирного дома.

Парень был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травмами, с тех пор находился в коме в крайне тяжелом состоянии.

По неофициальной информации, причиной произошедшего могло стать намерение парня свести счеты с жизнью.

Подростка обнаружили в центре Добруша под окнами многоэтажки прохожие, позже милиционеры на девятом этаже дома нашли его школьный рюкзак.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. В СК завели уголовное дело за доведение до самоубийства.

В Добруше с девятого этажа упал подросток – он в коме

На своей странице «ВКонтакте» 21 февраля он оставил запись: «…я так сильно буду скучать, что бы ты не думала, кем бы я не был для тебя, я просто был проблемой в твоей жизни, так правильнее будет».
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Тэги: выпал из окна райбольница гибель школьника доведение до самоубийства Город: Добруш

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