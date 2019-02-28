Фотофакт. Самосвал протаранил трамвай с пассажирами в Минске

Водитель грузовика ехал по улице Долгобродской со стороны Партизанского проспекта и при развороте не уступил дорогу трамваю, который шел в направлении ДС «Озеро».

Фото: ГАИ Минска

По сообщению городской ГАИ, в результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

Из-за аварии произошла остановка трамваев на маршрутах № 3, 6, 7. Со стороны центра города они доезжали до разворотного кольца «Тракторный завод». В Серебрянку организовали временный автобусный маршрут № 909.

Движение уже возобновлено.