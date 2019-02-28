Депутат Госдумы Калашников: Беларусь сегодня действует в соответствии со своими национальными интересами

Некоторым в России хотелось бы, чтобы Беларусь занимала пророссийскую позицию по Крыму, признала самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию, однако с интересами суверенной страны нужно считаться.

Леонид Калашников. Фото duma.gov.ru

Об этом заявил журналистам в Минске депутат Госдумы России от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Леонид Калашников.

«Белоруссия — суверенное государство. Некоторым, конечно, хотелось бы, чтобы страна занимала другую позицию [по Крыму, Абхазии и Южной Осетии], чтобы в некоторых других вопросах Белоруссия была более активной, — сказал Калашников. — Я считаю, кому бы чего ни хотелось, всему свое время, и Беларусь сегодня действует в соответствии со своими суверенными национальными интересами. И с этим мы, российские политики, должны считаться».

Комментируя обострившуюся в последнее время дискуссию о дальнейшей белорусско-российской интеграции, он подчеркнул, что «спорные моменты возникают всегда, в том числе у родных братьев».

«Поверьте мне, мы договоримся. Хотя у нас в правительстве есть и другие мнения — что отношения надо поставить на деловую основу. Я так не считаю. На то мы и парламентарии, чтобы одергивать, ставить на место», — сказал российский депутат.