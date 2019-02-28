Лукашенко поручил Шуневичу жестче наказывать пьяных водителей

Президент высказался за ужесточение ответственности для пьяных водителей. Об этом он заявил на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.

Фото: president.gov.by

«Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы Беларуси, ужесточение, возможно, и не потребует большой численности сотрудников ГАИ. «Я к примеру говорю. Хотя, наверное, мы и так уже прилично подчистились, трудно будет сократить, но — возможно. Ничего невозможного нет. Эти вопросы, может быть, не столько для сегодняшнего анализа и обсуждения, сколько они будут стоять на итоговом совещании», — добавил Лукашенко.

Он сообщил Шуневичу, что в ближайшее время работа правоохранительных органов и силового блока подвергнется серьезному анализу, а также подчеркнул: его интересует не отчет, а «указание на те проблемы, которые сегодня существуют».