В 2018 году в Беларуси уволено на 42 тысячи человек больше, чем принято на работу

По данным Национального статистического комитета, за 2018 год в Беларуси уволено 715 436 человек, принято на работу — 673 447. Превышение уволенных над принятыми составило 41 989.

В январе 2019 года уволено 47 436 человек, принято на работу — 44 139. Превышение уволенных над принятыми составило 3277.

Больше всего работников в этом январе было уволено в сфере промышленности — 10 366 (в том числе в обрабатывающей — 8262).

Далее следуют оптовая и розничная торговля (8442); сельское, лесное и рыбное хозяйство (6732); образование (6381); строительство (4091); сфера здравоохранения и оказания социальных услуг (4018); транспорт (2313); энергетика (1530); сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха (1339); отрасль информации и связи (1008); сфера гостиничных услуг и общественного питания (946); наука (805); финансы и страхование (788).