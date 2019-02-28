Кандидат в президенты Литвы хочет предложить Беларуси план-«хулиган» относительно АЭС

Премьер-министр Литвы, кандидатом в президенты Саулюс Сквернялис планирует обратиться к белорусским властям с предложением по поводу Белорусской АЭС.

Фото пресс-службы правительства Литвы

«Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план-«хулиган». Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: «Закройте», — заявил Сквернялис на встрече с жителями города Кедайняй, сообщает Delfi.

Сквернялис не стал уточнять, что именно он намерен предложить Беларуси по поводу АЭС.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя высказывания Сквернялиса, заявила: «Международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли».

Председатель парламентской комиссии по вопросам энергетики и гармоничного развития Виргилиюс Подерис отметил, что позиция Литвы в отношении БелАЭС отражена в законе и пока никто не вносил предложений его изменить.

В июне 2017 года литовский сейм принял закон, в котором говорится, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.