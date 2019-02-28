Руководителя минской стройфирмы будут судить за подстрекательство к взятке в 100 тысяч долларов

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УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Минска, обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере и покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, 38-летний житель Минска обещал знакомой предпринимательнице урегулировать финансовые вопросы с ее партнером с помощью взятки в 100 тысяч долларов. Деньги мошенник намеревался присвоить. Его задержали в Смолевичском районе после получения половины этой суммы.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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Тэги: взятка мошенничество

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