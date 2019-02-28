В Гродно 25-летнего уклониста наказали годом «химии»

В Гродно прошло выездное заседание суда по делу об уклонении от обязательного призыва. Судили 25-летнего местного жителя.

На судебном процессе государственное обвинения отметило, что молодой человек регулярно получал повестки для прохождения медицинского освидетельствования, но без уважительных причин игнорировал их.

Сам гродненчанин пояснил, что получил отсрочку от службы в армии по медицинским показателям, после чего уехал на заработки за границу, а домой вернулся только через семь лет. Но не явился в военкомат и после получения новых повесток.

На суде было отмечено, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественном и месте и за неявку по повесткам.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.