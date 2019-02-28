С двух белорусских предприятий сняли ограничения в России

Россельхознадзор направил в адрес департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси письмо о согласовании снятия с ОАО «Брестский мясокомбинат» и ЧПУП «15 авеню» временных ограничений на поставки продукции в Россию.

Как сообщает сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ранее белорусская сторона направила запрос в Россельхознадзор с просьбой согласовать снятие ограничений на поставки трех предприятий. «Рассмотрев материалы по трем предприятиям, служба приняла решение согласовать открытие только двух при условии сохранения режима усиленного лабораторного контроля», — отмечает ведомство.

В отношении третьего предприятия — ИООО «Беловежские деликатесы» — Россельхознадзор отказал. В его продукции неоднократно выявляли декоквинат.