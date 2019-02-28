С двух белорусских предприятий сняли ограничения в России

/ Экономика
Просмотров: 133

Россельхознадзор направил в адрес департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси письмо о согласовании снятия с ОАО «Брестский мясокомбинат» и ЧПУП «15 авеню» временных ограничений на поставки продукции в Россию.

Как сообщает сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ранее белорусская сторона направила запрос в Россельхознадзор с просьбой согласовать снятие ограничений на поставки трех предприятий. «Рассмотрев материалы по трем предприятиям, служба приняла решение согласовать открытие только двух при условии сохранения режима усиленного лабораторного контроля», — отмечает ведомство.

В отношении третьего предприятия — ИООО «Беловежские деликатесы» — Россельхознадзор отказал. В его продукции неоднократно выявляли декоквинат.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор Беловежские деликатесы 15 авеню Беларусь-Россия

Другие материалы на эту тему:

Путин пока не планирует атаковать на «белорусском фронте»?

Путин пока не планирует атаковать на «белорусском фронте»?

У прокремлевского кандидата на выборах в Беларуси не будет и шанса

У прокремлевского кандидата на выборах в Беларуси не будет и шанса

Путин отрезал Лукашенко западный вектор

Путин отрезал Лукашенко западный вектор

Лукашенко и Путин в Сочи тонко потроллили друг друга

Лукашенко и Путин в Сочи тонко потроллили друг друга