Вора в законе Шакро Молодого отправили отбывать наказание на юг

Стало известно, где будет отбывать срок лидер криминального мира России, 65-летний вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой).

Как пишет «Прайм Крайм», законника отправили в исправительную колонию строгого режима №2 (поселок Двубратский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край), которая считается главной точкой, откуда координируется арестантская жизнедеятельность остальных зон.

Агентство отмечает, что ФСИН сделала для российского вора №1 «беспрецедентное исключение, поскольку даже в Центральный ворам в законе обычно не пробиться… По статистике, более привычными местами содержания высших уголовных иерархов считаются приполярные территории и области вечной мерзлоты».

Ранее Naviny.by писали, что 20 августа в одном из московских ресторанов самые влиятельные в России воры в законе на своей сходке выбрали нового «босса всех боссов». Им стал Олег Шишканов (Шишкан).

А в конце года сообщалось, что впервые за четыре года был коронован новый авторитет. Историческое для криминального мира событие произошло на Кипре. Ответственность на себя взял 62-летний тбилисец Важа Биганишвили. Новым законником стал Сосо из Гори, которому чуть более сорока лет. В последнее время он проживал во Франции и Италии. Некоторое время в Милане отвечал за «общак».

25 февраля, в Национальном аэропорту «Минск» был задержан 56-летний российский гражданин Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах, как вор в законе Тамаз Новороссийский.