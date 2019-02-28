Сборная «Экстралиги» может сегодня оформить победу в серии с минским «Динамо»

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Под сводами «Чижовка-Арены» сегодня пройдет второй поединок серии до двух викторий между минским «Динамо» и сборной «Экстралиги», составленной в основном из хоккеистов минской «Юности».

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Первый поединок на «Минск-Арене» выиграла сборная – 4:2. За встречей лично наблюдал Александр Лукашенко.

Таким образом, сборная уже сегодня может оформить общую победу в серии, если вновь сможет обыграть «зубров».

Первое вбрасывание будет сделано в 19:30.
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Тэги: хоккей хоккей-Беларусь Город: Минск

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