Сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад

В Беларуси отмечается сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом средней интенсивности с тенденцией к снижению при сохранении активности циркуляции вирусов гриппа, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Среди заболевших преобладают дети — 65,5%. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует A(H1N1) pdm09. Продолжают активно циркулировать респираторные вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы).

Все пациенты с острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями, от которых были выделены вирусы гриппа, не были привиты от гриппа в предэпидемический период 2018-2019 года.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, заявляют специалисты, находится на постоянном контроле Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы.

По информации Глобальной сети наблюдения за гриппом ВОЗ и Flu News Europe, в странах Северного полушария с умеренным климатом активность гриппа сохраняется. В циркуляции доминируют вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), при крайне незначительном числе вирусов гриппа В.

В большинстве стран Европейского региона интенсивность эпидемического процесса оценивается как средняя или высокая, с широким уровнем географического распространения. По данным Федерального центра по гриппу России, заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями среднего уровня интенсивности, сохраняется во всех округах как по населению в целом, так и среди отдельных контингентов.