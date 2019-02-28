Для Лукашенко специально создали научно-экспертную группу

Научно-экспертная группа создана при Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси. Распоряжение госсекретаря Совбеза Станислава Зася об этом от 25 февраля № 38рсб опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Группа образована «с целью повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения президента Республики Беларусь и Совета безопасности».

Отмечается, что группа является постоянно действующим совещательным органом, оказывающим содействие Госсекретариату Совбеза в «углубленном исследовании проблем национальной безопасности, подготовке экспертных научно обоснованных рекомендаций по их решению, а также выработке предложений по научно-методологическому сопровождению функционирования системы обеспечения национальной безопасности».

Новый орган будет исследовать направления обеспечения национальной безопасности в основных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства, состояние национальной безопасности в политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, информационной, военной и экологической сферах.

Также среди его задач — определение причин и условий, способствующих возникновению рисков и их трансформации в вызовы и угрозы национальной безопасности, в том числе латентного характера.

Научно-экспертная группа будет работать на общественных началах. Выводы, оценки и предложения ее членов носят рекомендательный характер, отмечается в распоряжении.

В составе группы — около 40 человек, в том числе руководители государственных СМИ, парламентарии, ученые, военные, представители банковского сектора, провластные политические аналитики.

Ранее сообщалось, что Лукашенко своим создал Белорусский институт стратегических исследований». Указ о создании БИСИ был подписан 12 февраля.

Директор института Олег Макаров в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 17 февраля заявил, что Беларусь не опоздала с созданием такой «фабрики мыслей», как институт стратегических исследований, поскольку в стране уже работают «и аналитики, и аналитические центры — в государственных органах». «Наша земля достаточно богата на умных людей — аналитиков, политологов, ученых. Мы не начинаем с нуля, это точно», — заявил он.

Вместе с тем, глава государства ликвидировал своим указом ИАЦ при Администрации президента, созданный в 2006 году на базе Института социально-политических исследований, реорганизованного ранее из Белорусского института информации и прогноза. На сегодня ИАЦ осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента и его администрации «по стратегическим направлениям политической, социальной и духовной жизни общества», а также проводит социологические исследования.